Проверенные лотереи мира — выигрышные лотереи

Очередной раз поднимая вопрос «где взять миллион?» решил я отобрать проверенные лотереи, в которые люди выигрывали крупные суммы денег.

Как говорится «А что? А вдруг?» И это я не про таблетки!

Многие из нас слышали по новостям о счастливчиках, которые выиграли в лотерею. Но кто-нибудь слышал, в какую именно лотерею они играли?!

Сначала несколько выводов, которые были сделаны в результате поиска в интернете:

В иностранные лотереи чаще выигрывают крупные суммы денег. Шансы выиграть в иностранную лотерею больше чем в национальную. Жители России могут поучаствовать в зарубежной лотерее только через ЛоттоАгент. Не обязательно брать джек-пот, если комбинации 2,3 уровней также имеют крупный приз. Многие любят играть в лотерею и переводят процесс в семейную традицию.

Проверенные лотереи — общий список

PowerBall — судя по всему это самая популярная лотерея США

EuroMillions — это уже самая популярная Европейская лотерея

MegaMillions — а эта лотерея США с самыми большими джек-потами

PowerBall

Совсем недавно канал CNBC показал нам победителя лотереи PowerBall Чарльза В. Джексона. И он выиграл, на секундочку — 344,000,000$. 344 миллиона долларов, Карл! Это почти 24 миллиарда рублей. Столото? Нет, не слышал! Если верить СМИ, то последнюю цифру выигрышной комбинации он взял с оборота упаковки печенья с предсказанием. Бывает же. Издание Washington Post недавно опубликовало статью о 39 летнем американце, который в 2002 году выиграл 314,000,000$ в лотерею PowerBall. Статья эта о том, что такие невероятные деньги разрушили жизнь этого человека. Стоп! Да это просто слабенькие люди. Абрамович не очень-то грустит. Счастливчика зовут Джек Уиттакер, и вы можете сами найти его историю в интернете если интересно. Давайте переходить к следующей.

EuroMillions

А вот уже газета Mirror в июне 2019 года сообщает нам о выигрыше размером в 123 миллиона фунтов, что в переводе на рубли составит около 10 миллиардов рублей. В этот раз приз выиграл англичанин Andy Carter, который купил счастливый билет лотереи EuroMillions. Кстати, я уже играл в европейскую лотерею ЕвроМиллионс. Газета Миррор также публиковала новость о супружеской паре Adrian Bayford и Gillian Bayford, которые опустошили лотерею ЕвроМиллионы на 148,000,000 фунтов. И эта информация из официальных источников о раскрывших свой приз перед общественностью людях. Но насколько я понял, очень много людей, которые выигрывают в лотерею не раскрывают свою личность в целях безопасности. Была информация и о москвичке Анастасии, которая выиграла эту лотерею в 2012 году, но я так и не накопал официальную публикацию, а обещал вам предоставить только проверенную информацию о проверенных лотереях.

MegaMillions

А теперь шок выигрыш от лотереи MegaMillions — 1,6 миллиарда долларов США выиграл супер счастливчик из штата Южная Каролина, который не раскрыл свою личность. Об этом сообщает агентство Рейтерс и официальное представительство лотерейной компании. Шансы на выигрыш были 1 к 303 миллионам. Дааа. Такой выигрыш переводить в рубли я не буду, так как нулей не хватит. Вот это я понимаю проверенная лотерея. И опять выстреливает лотерея МегаМиллионы, но уже на 530 миллиона долларов. CNN сообщает, что счастливыми номерами стали 17, 19, 27, 40, 68 и «мега-шар» 2. Также сообщается, что приз выиграла компания коллег из Калифорнии. Есть такой прием, когда сразу несколько людей договариваются о массовой покупке билетов и в случае выигрыша они делят его поровну.

Ой все. Сейчас слюни потекут. Думаю, вам достаточно и трех проверенных лотерейных компаний. Да и хочется, наверное, скорее уже купить билетик и испытать удачу.

Проверенные иностранные лотереи в России

Сначала я хотел написать про национальные компании, но я как-то не доверчиво к ним отношусь. И призы у нас намного меньше чем у выше перечисленных компаний.

Поэтому я объясню вам как участвовать в иностранных тиражах в России.

Все проверенные лотереи, которые мы проанализировали есть на сайте по продаже иностранных лотерейных билетов — ЛоттоАгент.

Почему именно этот сайт? Все просто. Роскомнадзор уже давно заблокировал официальные иностранные сайты, чтобы деньги за границу не уплывали.

Естественно, что наше государство хочет, чтобы люди тратили деньги на национальные тиражи. Налоги с этих продаж идут государству.

Почему не стоит бояться обмана?!

Онлайн сервис по продаже билетов предоставляет сканированную копию вашего реального билета, что подтверждает факт участия.

Подробнее о том, как увеличить шансы на выигрыш и о других лотерейных компаниях читайте в специальном разделе блога «лотерея и казино«.